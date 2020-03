Cura Italia e Regione, dott. Spirito aiuta a capire

ALGHERO – In questo momento di straordinaria difficoltà abbiamo deciso di sentire la voce dei tecnici e esperti dei vari settori a partire da chi, per lavoro e con comprovata capacità, esercita professioni connesse ai vari settori di maggiore interesse da parte dei cittadini. Non solo una disgrazia sanitaria, ma anche economica. Gli effetti della pandemia in atto non risparmiano nessuno e ovviamente colpiscono i più deboli, mentre da chi si trova in posizioni di vantaggio sono attese scelte solidali e di sostegno.

Intervento utile a capire e di grande valenza come quello di Marco Spirito, dottore commercialista algherese, grazie all’idea e domande del giornalista Stefano Idili, che si rende disponibile a chiarire alcuni punti, per adesso, relativi ai decreti economici e non solo promulgati dal Governo Centrale e pure sugli atti degli Enti Locali (Regione e Comune). Dunque, come detto, si parte dal cosi detto “Cura Italia” poi dall'”Anti-virus della Giunta Solinas (ancora da pubblicare). In generale, è ovvio, sono attese azioni utili a dare immediato ristoro a famiglie, imprese e singoli cittadini al fine di poter superare questo periodo che è il più difficile dal dopo guerra.