Crisi Turismo, attese misure anche ad Alghero

ALGHERO – “Stiamo studiando misure straordinarie di sostegno per salvaguardare l’occupazione e le professionalità che rappresentano un’eccellenza del sistema turistico della Sardegna perché rischiano di essere penalizzate ingiustamente a causa della flessione e cancellazione delle prenotazioni, con uno stanziamento di risorse che compensi gli svantaggi per le piccole e medie imprese del settore dell’accoglienza e dell’indotto”. Queste le parole dei vertice della Regione a guida Centrodstra Sardista. Senza tergiversare troppo, gli assessori Quirico Sanna e Alessandra Zedda hanno incontrato le rappresentanze del comparto per definire subito misure per il sostegno di una delle colonne dell’economia sarda.

“Attendiamo vengano effettuate azioni di sostegno anche da parte del Comune di Alghero, cosi come faranno altre città, rispetto al nostro settore già in enorme difficoltà per la crisi diffusa e per l’incertezza dei voli”, commenta il titolare di un’impresa turistica nella Riviera del Corallo. Del resto eventi straordinari richiedono misure straordinarie e dunque, come sicuramente sono già allo studio da parte dei rappresentanti dell’Amministrazione Conoci, è indispensabile sostenere attività, imprese e operatori che operano nel campo turistico che, per Alghero, significa l’intero tessuto cittadino.

Potrebbe sospendersi il pagamento di alcuni tributi e soprattutto avviare un’erogazione più semplice di fondi e immediata a supporto di iniziative connesse al turismo, nonchè implementare la promozione del territorio e delle imprese che con grande sacrificio vi operano. Insomma vista la situazione già preesistente e con le ultime “mazzate, non è periodo di “spending review“, ma al contrario di “allargare le maglie” della spesa e del sostegno ad imprese, famiglie e cittadini.