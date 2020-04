Crisi, Fortza Paris: triplicare ombrelloni con posti low-cost

ALGHERO – “Si sta sviluppando un interessantissimo dibattito sui provvedimenti da adottare per il “post” pandemia. Proposte validissime che, per il settore bar e ristorazione, apre nuovi ed interessanti scenari per l’economia Algherese”. Cosi Fortza Paris Nord Sardegna che avanza una proposta molto interessante e che dovrebbe approdare anche in Consiglio Comunale per poi essere, seppur con eventuali modifiche, approvata.

“Ci permettiamo di segnalare una altrettanto grande e difficile problematica da risolvere che è quella della discesa a mare, degli stabilimenti balneari e della balneazione. La spiaggia, il suo accesso, e l’ingresso in acqua è attualmente un punto critico da gestire in termini di sicurezza e d’altra parte non la si può ovviamente lasciare libera soprattutto per i bambini e i ragazzi. Chi meglio degli addetti al settore potrebbe curare la sicurezza in questi posti nevralgici?”

“Se è vero che gli spazi a disposizione, causa le nuove distanze minime da applicare, ridurranno le entrate di oltre il 60% c’è un solo modo per intervenire proficuamente: Triplichiamo gratuitamente le annuali concessioni e mettiamo al bando le restanti zone libere, invogliamo queste piccole imprese ad investire nel personale che deve controllare e disciplinare gli accessi (ne servirà molto più del solito) per la distribuzione delle persone con l’investimento che rientrerà grazie all’ampliamento degli spazi”. “Va da se che almeno il 30% degli ombrelloni sarà destinato agli algheresi che avranno dei prezzi scontati dedicati con un regolamento a parte”. Dunque, per essere più chiari, in questo modo si potrà fruire in maniera sicuro, con le distanze adeguate, anche dei tratti che oggi non hanno copertura. Ovviamente, come indicato, i residenti, nei tratti aggiunti di concessione, i privati dovranno far pagare agli algheresi solo un costo simbolico.