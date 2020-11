Crisi e rilancio, vertice a Cagliari

ALGHERO – “Stamane a Cagliari con il Sindaco Conoci e l’Assessore regionale al Turismo Gianni Chessa per programmare eventi sportivi e turistici che sappiano fare da attrattori per la nostra meravigliosa Isola”. Così il presidente del consiglio regionale Michele Pais riguardo un imports he incontro di questa mattina per Alghero.

“Il Presidente Solinas e la sua Giunta hanno messo in cantiere una serie di azioni utili in questo senso.

Insieme all’emergenza sanitaria bisogna affrontare quella economica. Partire e programmare per tempo per non farci trovare impreparati non appena questo terribile virus sarà, se non eliminato, controllato”.

“Dobbiamo tutelare insieme la salute dei sardi e l’economia della nostra terra. I nostri operatori economici e i lavoratori, allo stremo, devono essere aiutati e sostenuti”