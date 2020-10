Crisi e possibile ripresa, intervista con Visconti |video

ALGHERO – “Il Nord Sardegna può contare su un insieme di risorse preziose, che vanno dalla bellezza dei territori alla genuinità delle produzioni agricole, passando per la grande tradizione artigianale e manifatturiera e delle competenze professionali”. Queste, tra le altre, le parole del neo-presidente della Camera di Commercio Stefano Visconti. Un ente che, in una fase di epocale difficoltà come questa, può certamente essere d’aiuto ad un tessuto economico e sociale ridotto ai i minimi termini. Temi, quelli connessi alla crisi, che insieme ad altri sono stati toccati dall’intervista di Stefano Idili a Visconti.

Nella foto e video il presidente della Camera di Commercio, Stefano Visconti