Crisi e lavoro, Spanu: subito un Piano del Turismo

ALGHERO – “Il turismo, senza alcun dubbio, è da considerarsi la più grande opportunità per la nostra città in termini di sviluppo economico. La crisi industriale degli ultimi decenni ha messo in ginocchio centinaia di famiglie Portotorresi, perdita di posti di lavoro e altri fattori che hanno portato la nostra città ad attraversare momenti davvero negativi. Uno dei modi per risollevare la situazione è sicuramente concentrarsi sulle potenzialità che il nostro territorio potrebbe offrire. Prestare attenzione sul settore turistico porterebbe le nostre città ad acquistare maggior visibilità e di conseguenza più ricchezza e posti di lavoro per i nostri giovani”. Cosi Bastianino Spanu, consigliere nazionale del Psd’Az e sempre attivo nel territorio con proposte e iniziative per indicare le possibilità per l’uscita dalla crisi.

“Per questo motivo la prossima amministrazione dovrà dotarsi di un vero e proprio piano di sviluppo turistico territoriale per mettere in risalto le ricchezze del territorio al fine di accrescerne la competitività con altri luoghi e facilitarne lo sviluppo economico-sociale. Le nostre ricchezze materiali e immateriali , devono portare economia ed immagine e non essere archiviate o catalogate come da sempre accade”.

S.I.