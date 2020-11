CAGLIARI – Domani, venerdì 13 novembre, alle ore 11, il presidente della Regione Christian Solinas terrà una conferenza stampa – in videoconferenza – per comunicazioni sul Piano di intervento relativo alla pianificazione organica per l’emergenza Covid nei prossimi 40 giorni in Sardegna. Interverranno l’assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu e i vertici delle Aziende sanitarie regionali