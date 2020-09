“Covid, Conoci faccia il suo dovere: informi la città”

ALGHERO – “Il sindaco Conoci, quale massima autorità sanitaria cittadina, faccia il suo dovere e comunichi ai cittadini i dati aggiornati sull’epidemia da Covid-19 relativi alla città di Alghero. Quanti positivi, quanti ricoverati, quanti in isolamento domiciliare e quanti tamponi e test effettuati in città”. Ennesima nota da parte del Centrosinistra riguardo la necessità che il Sindaco informi sui dati riguardo il Covid ad Alghero.

“L’11 settembre, giorno dell’ultima comunicazione di Conoci, ci eravamo illusi che, finalmente, avesse compreso quale fosse il suo ruolo e i doveri che ne derivano. Purtroppo, invece, era solo un’illusione e in seguito è di nuovo sprofondato nel suo mutismo e nel suo giocare a nascondersi. Abbiamo da tempo compreso che il nostro sindaco, invece di svolgere il suo ruolo, preferisce scomparire, ma sui temi di salute pubblica la città non può assolutamente permettersi un sindaco assente”.

“A maggior ragione adesso, che stanno per riprendere le scuole e con i dati relativi alla provincia di Sassari in continuo aumento, è suo dovere informare i cittadini in modo chiaro e trasparente, anche perché il suo silenzio serve solo ad alimentare pettegolezzi. Non è stato eletto per restare immobile a bearsi della sua fascia, ma per prendersi cura di Alghero e degli algheresi. Faccia il suo dovere!“