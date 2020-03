ALGHERO – Ad oggi, 25 marzo, in Sardegna ci sono 442 i casi di positività al virus Covid 19. Ricoverati 101, di cui: 19 in terapia intensiva; 311 in isolamento domiciliare. 12 pazienti guariti. Salgono a 18 i decessi. Sul territorio i contagi sono così suddivisi: 318 (+9) Sassari , 74 (+10) Città Metropolitana di Cagliari , 26 Nuoro, 17 (+2) Sud Sardegna e 7 (Oristano).