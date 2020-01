Coronavirus, allarme su nave Costa Crociere

ROMA – Allarme anche in Italia per il virus cinese. Due casi sospetti di Coronavirus sono in questo momento in isolamento nell’ospedale di bordo di una nave della Costa Crociere ferma al porto di Civitavecchia. Moglie e marito cinesi di Hong Kong con febbre e altri problemi respiratori, sono stati già raggiunti dai medici per realizzare i test. Secondo quanto è emerso gli altri passeggeri, sei mila circa, sono rimasti bloccati sulla nave. La coppia si è imbarcata a Savona alcuni giorni fa dopo che era arrivata in Italia a Malpensa.