3 nuovi casi (già isolati), nessun nuovo contagio

CAGLIARI – Nessun nuovo contagio, ma altri 3 casi di positività al “Coronavirus” sono stati riscontrati a Cagliari tra persone già precedentemente sottoposte a isolamento. Il numero complessivo di positivi in Sardegna sale così a 42. Lo rende noto la Regione. Resta cruciale che non ci siano nè nuovi contagi nè tanto meno focolai, se così fosse l’Isola avrebbe arginato la pandemia. E’ fondamentale seguire le prescrizioni decise e diffuse dalla Istituzioni a partire da non uscire da casa se non per primarie necessità.