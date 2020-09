ALGHERO – Ancore polemiche sui dati dei contagi ad Alghero. Come gruppi di Centro Sinistra – X Alghero, Futuro Comune, Sinistra in Comune e Partito Democratico è stato inviato questa mattina un video, realizzato dal consigliere comunale Pietro Sartore, per spiegare “come la mancanza di una comunicazione istituzionale chiara e puntuale stia finendo solo per alimentare pettegolezzi in città”.