Consorzio, visite low-cost alle Grotte di Nettuno

ALGHERO – “Alghero scommette sulla ripartenza dell’industria turistica e in questo senso va la proposta fatta dal Consorzio Turistico Riviera del Corallo al Tavolo Permanente per il Turismo. L’intesa prevede, a favore di tutti coloro che faranno riferimento alla convenzione al momento dell’acquisto del biglietto d’ingresso, entro il 21 giugno 2020, di accedere alle Grotte di Nettuno al prezzo d’occasione di 10 euro per persona”. Iniziativa del Consorzio Turistico Riviera del Corallo riguardo l’importante sito naturalistico di Capo Caccia

“L’eccezionalità sta nel fatto che il ricavato sarà integralmente dedicato alla promozione del territorio Algherese, grazie all’accordo raggiunto con l’Assessorato al Turismo e la Fondazione Alghero. Un modo simpatico e costruttivo per consentire a ogni cittadino di contribuire a superare le difficoltà attuali, riaprendo il sipario della nostra destinazione turistica e cogliendo l’occasione di fare una visita sempre interessante in uno dei siti più apprezzati della nostra destinazione”.

“La bella iniziativa interpreta il desiderio di tutti noi di ripartire e permette alle imprese e ai cittadini di concorrere alla promozione del territorio. Il Consorzio Turistico Riviera del Corallo parteciperà attivamente con i propri iscritti che, rispettando il limite di massimo 50 persone per turno, visiteranno le Grotte durante la prossima settimana, coinvolgendo anche i collaboratori, le famiglie e gli amici”.

“Siamo certi che lo stesso faranno anche le altre associazioni e consorzi operanti nel territorio, stimolando i cittadini algheresi e sardi a fare una bellissima esperienza, nella consapevolezza che nel contempo fanno anche qualcosa d’importante per la ripresa del turismo e dell’economia locale. Assessorato al Turismo e Fondazione Alghero hanno dato piena disponibilità affinché questa convenzione venga estesa a tutte le realtà associazionistiche operanti nel settore turistico al fine di incrementare le risorse del capitolo di bilancio della Fondazione destinato alle azioni di promozione di Alghero e del suo territorio”.

