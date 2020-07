Consorzio, Fonnesu conferma addio e lancia i giovani

ALGHERO – Ci sono voluti un paio di articoli per far emergere una notizia, importante, rientra nella normalità delle cose ovvero le dimissioni da presidente del Consorzio Turistico Riviera del Corallo da parte di Elisa Fonnesu. Detto questo, ciò che va subito specificato è che Stefano Lubrano non rientra nella partita. Pur essendo già stato alla guida del Consorzio, non è tra quelli che potrebbero andare a sostituire a Fonnesu. Quest’ultima, inoltre, commenta che il suo ruolo “è stato più semplicemente quello di accompagnare il Consorzio a seguito delle dimissioni di Marco Di Gangi, divenuto nel frattempo Assessore, sempre avendo nel cuore l’interesse del gruppo di imprenditori. Una occasione che ho vissuto intensamente, con tante soddisfazioni anche se questo ha richiesto davvero molto impegno, soprattutto in questo particolare periodo che nessuno poteva prevedere. È però ora il momento di lasciare spazio a validissimi e giovani soci, perché la svolta che stiamo vivendo a livello economico richiede propensione all’innovazione e al coinvolgimento di tutte quelle attività che in questo periodo hanno avuto modo di capire quanto sia importante il turismo per Alghero, anche se l’attività si occupa di qualcosa di diverso dalla ricettività.

“Il Consorzio è una realtà consolidata ed importante nel tessuto Algherese e anche a livello regionale, per questo serve una dirigenza fortemente motivata e con professionalità che certo non mancano. Per quanto mi riguarda, ciò che mi interessa è fare la cosa giusta al momento giusto. E questo è il momento per fare i cambiamenti che servono, sempre pronta a remare insieme agli altri verso l’obiettivo. Un grazie speciale al Direttivo uscente che, avendo condiviso le motivazioni della mia scelta, si è dimesso insieme a me per consentire di delineare un nuovo e costruttivo percorso”.

Restano valide, dunque, le altre candidature: Marco Montalto (Mentefredda), Davide Simula (La Corallina) e Bianca Bradi (Alghero Country Resort). Dalle parole dell’uscente Fonnesu, senza che qualcuno si senta toccato limitando la possibilità di dare notizie, si evince la volontà, piuttosto condivisibile, di dare spazio ai giovani. Vedremo come andrà a finire non appena si definirà in maniera ufficiale il nuovo direttivo. Cose non di poco conto, visto che si tratta del settore economico primario e dunque, con buona pace di chi vorrebbe per se i riflettori solo quando desidera, anche questa è una notizia importante che deve senza dubbio vedere il comparto dare risposte di sviluppo e occupazionale ben definite.

Nella foto Elisa Fonnesu (presidente dimissionaria del Consorzio)

S.I.