Conoci e Pais, visita agli operatori dell’Ospedale Civile

ALGHERO – Il Sindaco Mario Conoci, insieme al Presidente del Consiglio Regionale Michele Pais, ha fatto visita stamattina agli operatori sanitari dell’Ospedale civile di Alghero. Ha voluto portare il ringraziamento e la vicinanza di tutta la città a chi sta affrontando questa emergenza sanitaria con grande sacrificio. Il Sindaco ha incontrato gli operatori del Pronto Soccorso che in questi giorno stanno lavorando 24 ore su 24 costantemente in prima linea. “A loro vanno la riconoscenza da parte di tutti noi per quanto stanno facendo nell’affrontare questa situazione di grave emergenza. L’Amministrazione è vicina a tutte le operatrici e a tutti operatori del nostro ospedale, in qualunque mansione impegnati, che stanno reggendo il peso di una battaglia pesantissima che alla fine vinceremo col concorso di tutti”.