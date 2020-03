Compriamo sardo, Al Forno ad Alghero: eccellenze locali

ALGHERO – Il momento storico difficile, impone anche scelte responsabili da parte di tutti. Compresa gli acquirenti di generi alimentari che dovrebbero comprare solo prodotti italiani e ancora di più sardi e algheresi. E dunque, vista anche l’obbligatoria “clausura”, da attività locali che fanno i salti mortali per andare avanti.

Tra i tanti segnaliamo, oggi, “Al Forno” di via Mazzini 17 (fianco mercato civico) rivendita di “Pane, dolci, pasta, formaggi, vini e liquori di Sardegna tutti a chilometro zero“. E’ il titolare, Fabrizio Carboni, a ricordare alla clientela che “l”attività sarà regolarmente aperta anche in questi giorni, come tutti i sabati avremmo il pane di grano duro Karalis coltivato nel Parco di Porto Conte e nella Nurra con lievito madre. Pastadura ricamata, Pa Punyat, pane di casa, focacce e tante altre qualità ancora! Per ordinazioni 3888777023″, e chiude, “rimango a disposizione, e vi auguro un buon weekend. Ricordiamoci sempre di rispettare le norme a noi dettateci, per una migliore gestione nostra e di chi ci sta accanto”.