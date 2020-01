ROMA – La deputata algherese del Movimento 5 stelle Paola Deiana è la nuova Capogruppo della Commissione Ambiente. “È un incarico che accolgo con grande soddisfazione – ha detto la parlamentare -. Si tratta di un passo importante, dalle grandi responsabilità che affronterò con l’impegno e la serietà di sempre. Ringrazio i colleghi della Commissione per aver riposto in me, ancora una volta, la massima fiducia”.