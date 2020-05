Commercio, misure anti-crisi: proposte di Simula |video

ALGHERO – Continua la nostra serie di interviste per tastare il polso della situazione e sopratutto per apprendere delle proposte in campo al fine di provare ad uscire dall’attuale profonda crisi sociale, economica e occupazionale. Tra i vari rappresentanti dei settori primari della città, abbiamo anche intervistato il presidente provinciale di Federmoda, storico commerciante algherese Lelle Simula il quale avanza alcune possibili soluzioni, anche immediatamente applicabili, che possono fungere da consiglio a chi guida in seno all’Amminitrazione tali comparti. Percorsi, in alcuni casi, obbligati per permettere alle attività di salvarsi e poter riaprire non appena ci saranno delle date e regole certe. D’altra parte se queste indicazioni non arrivano, la situazione negativa potrebbe diventare irreversibile.