Città Metropolitana, al via l’iter

CAGLIARI – “La proposta di legge che prevede l’istituzione della Città Metropolitana di Sassari ha ufficialmente iniziato il suo iter in commissione.

Non credo di esagerare se definisco questo momento storico per il nostro territorio”. Così Antonello Peru consigliere regionale del gruppo Cambuamo / UDC che giustamente celebra l’avvio dell’iter per la creazione della Città Metrpolitana di Sassari.

“È la prima volta che accade e io sono profondamente soddisfatto e orgoglioso di essere primo firmatario di una proposta che è stata già accolta favorevolmente dai gruppi di maggioranza ma anche dalla stessa giunta.

Mi ha fatto davvero piacere questa mattina leggere le dichiarazioni dell’assessore Quirico Sanna che ha confermato l’orientamento positivo suo e dell’esecutivo nei confronti della mia proposta di legge. E ringrazio anche il presidente della prima commissione che ha avviato l’iter.

Il traguardo a questo punto appare più vicino e sempre più raggiungibile”.

“Non credo ci sia bisogno di dire quanto sia importante per tutto il Nord Sardegna ed in particolare per tutti i comuni che ne faranno parte, poter avvalersi di tutti i benefici legati al diventare Città metropolitana”..

“Benefici di programmazione strategica di area vasta ma anche di finanziamenti e di maggiori opportunità per realizzare infrastrutture indispensabili per la crescita di tutto il territorio. Ed è un momento importante anche per la Gallura che con la mia proposta otterrebbe il risultato di diventare Provincia e di poter avere quell’autonomia amministrativa che chiede da tempo”.

“L’istituzione della Città metropolitana di Sassari e della Provincia della Gallura era una parte importante, per non dire fondamentale, del mio personale programma che avevo sottoposto agli elettori ma anche del programma della maggioranza che ha vinto le elezioni”.

“Credo che quando si compiono passi decisivi verso il rispetto di quanto proposto in campagna elettorale non si possa che essere contenti e consapevoli di aver lavorato con impegno a favore della propria comunità e del proprio territorio.”