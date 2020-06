Circonvallazione Sud, ruspe in azione. Attesa 4 Corsie |video

ALGHERO – Fra 800 giorni circa Alghero avrà la Circonvallazione. O meglio, una parte di essa. Infatti, oggi, una giornata storica, dopo oltre 10 anni di attesa dopo aver ottenuto il finanziamento, le ruspe dell’impresa Angius hanno dato il via libera ai circa 2.000 metri che uniranno la parte nord di Alghero statale 127 bis Alghero – Olmedo con la zona Sud ( strada 292 per Villanova Monteleone – Viale della Resistenza direzione Bosa), con una strada urbana a quattro corsie, suddivisa in quattro segmenti separati da rotatorie progettate per consentire l’innesto con le viabilità di quartiere.

Però per l’altra porzione bisognerà attendere ancora. Questo perchè tale tratto rientra nella “4 Corsie” facente capo all’Anas ed è dunque connessa alle note dinamiche che, anche per le modifiche al tracciato e soprattutto per le indicazioni nel Ppr, ancora hanno impedito l’avvio dei lavori. Però, anche su questo punto arrivano rassicurazioni dal Sindaco Mario Conoci che abbiamo intervistato questa mattina. Per fortuna nel 2007 durante la Giunta Tedde di Centrodestra si decide di stralciare il “versante sud” dall’altro, altrimenti, oggi, non sarebbe partito neanche questo. Alla presenza dell’assessore competente Antonello Peru e del collega alla viabilità Emiliano Piras e diversi rappresentanti di maggioranza oltre che del direttore dei lavori l’ing. Sulmona, l’opera ha preso il via.