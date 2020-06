Circonvallazione, domani al via lavori

ALGHERO – Domani, venerdì 19 giugno, alle 9,30 si terrà l’atto finale di un iter lunghissimo. Finalmente si apre il cantiere della Circonvallazione di Alghero. L’Amministrazione comunale procederà all’attesa consegna dei lavori per la realizzazione dell’opera storica per la città, per la cui esecuzione sono disponibili 10,5 milioni di finanziamento regionale. Alla consegna dell’opera ci sarà il Sindaco Mario Conoci, con l’Assessore alle opere pubbliche Antonello Peru e l’impresa aggiudicataria, l’ATI con capogruppo Impresa Geom. Angius Costruzioni Srl.

L’attesissima opera pubblica percorrerà i circa 2.000 metri che uniranno la parte nord di Alghero statale 127 bis Alghero – Olmedo con la zona Sud ( strada 292 per Villanova Monteleone – Viale della Resistenza direzione Bosa), con una strada urbana a quattro corsie, suddivisa in quattro segmenti separati da rotatorie progettate per consentire l’innesto con le viabilità di quartiere. L’appuntamento è alle 9,30 presso l’incrocio per il quartiere del Carmine, all’uscita della città in direzione Olmedo, dove l’impresa allestirà il cantiere ed inizierà i lavori.