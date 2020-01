Cimitero, perdita idrica riparata

ALGHERO – Perdita idrica riparata nel Cimitero di Alghero. La condotta che nei giorni scorsi aveva prodotto una copiosa fuoriuscita nei viali è stata sostituita. I lavori sono stati eseguiti dalla Società In House, che già nel mese di novembre aveva provveduto alla sostituzione di una tubatura di oltre 70 metri. I lavori coordinati dall’Assessore alle manutenzioni Antonello Peru hanno consentito in tempi brevi di ripristinare la situazione. Questione che era già stata segnalata anche dal presidente della commissione Ambiente e Servizi Cimiteriali Christian Mulas nell’ottica anche di una serie di interventi migliorativi previsti per il campo santo di Alghero.

Nella foto i lavori al Cimitero

A.M.