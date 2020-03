Centrosinistra: stop tributi per almeno due mesi

ALGHERO – “La presente mail per comunicare che, viste le novità in termini di ravvedimento operoso introdotte dal Decreto fiscale 2020, che ha introdotto la possibilità del ravvedimento Lungo anche per i tributi locali, abbiamo presentato una mozione (di cui si allega il testo completo) che impegni il Sindaco a dare mandato alle società che per conto del Comune di Alghero gestiscono la riscossione dei tributi (SECAL e STEP) di sospendere per almeno 2 mesi la notifica di qualsiasi atto di controllo, provvedendo contestualmente a dare ampia notizia attraverso i vari canali informativi della possibilità introdotta dal decreto fiscale e garantendo assistenza ai cittadini che fossero interessati ad avvalersi di questa possibilità”. Sono i consiglieri di Centrosinistra a fare una proposta molto importante per venire incontro alla grave crisi economica di questo periodo.

“Inoltre, per fare in modo che l’intento del Legislatore – che con le novità introdotte dal decreto fiscale 2020 ha voluto permettere al contribuente un tempo di ravvedimento maggiore riducendo il carico delle sanzioni previsto dalla precedente normativa – venga pienamente garantito, con la mozione proposta chiediamo anche che il Sindaco si impegni ad impartire precise disposizioni a SECAL e STEP, perché le stesse diano corso ad accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento solo per tributi relativi all’annualità che sta andando in prescrizione (per esemplificare nel 2020 unicamente attività di accertamento relativa all’anno 2015)”.