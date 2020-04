Centrodestra, fondi comunali per famiglie e imprese

ALGHERO – Il Comune vuole mettere a disposizione di famiglie e imprese i fondi resi disponibili dal risultato di Amministrazione costituitisi nel Rendiconto di Gestione dell’anno 2019. È l’iniziativa della maggioranza di centro destra civica e sardista che, d’accordo con il Sindaco e la Giunta, ha prodotto una mozione urgente da presentare al prossimo Consiglio comunale.

La mozione propone un impegno affinché le risorse finanziarie disponibili, fatte salve le quote a destinazione specifica previste dalla normativa, vengano utilizzate per superare la grave emergenza economica in atto, con particolare attenzione per l’abbattimento dei tributi comunali, secondo criteri di proporzionalità e sussidiarietà. La mozione consiliare è lo strumento attraverso il quale si vuole coinvolgere sin dalle premesse l’Assemblea civica su un atto di fondamentale importanza circa la programmazione delle risorse che risulteranno disponibili dal rendiconto di gestione 2019. Già nel bilancio di previsione sono stati destinati attraverso il fondo di riserva, cospicue risorse finanziarie da destinare alle famiglie, misure che hanno coperto solo una minima parte delle necessità derivate dallo stato di grave di emergenza sociale ed economica.

Una crisi di questa portata va affrontata con risorse di portata straordinaria,sostanziose e urgenti, sopratutto da parte del Governo nazionale ma anche della Regione, tuttavia è altrettanto importante che l’Amministrazione faccia la propria parte seppur nella ristrettezza della finanza locale. La mozione chiede quindi priorità di spesa corrente per le persone, le famiglie e le imprese algheresi per un ristoro economico più che mai atteso dopo tanti giorni di lockdown. Il rendiconto di gestione, in fase di definizione nei tempi più rapidi possibili dal parte dell’Assessorato competente e della Giunta, e di imminente approdo in Consiglio comunale, deve guardare con assoluta priorità alla riprese delle attività. A questo provvedimento si aggiungono altre misure: sono allo studio quelle legate all’ampliamento dei suoli pubblici di bar e ristoranti per il periodo della stagione e ad altre iniziative a relative alla ripresa in sicurezza delle attività che caratterizzano il nostro tessuto economico.