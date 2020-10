Centro accoglienza, 57 positivi: è allarme

SASSARI – “Giunge la preoccupante notizia che nel centro di accoglienza di Predda Niedda sono stati riscontrati 57 positivi, di cui 55 migranti e 2 operatori. Considerata la già preoccupante situazione epidemiologica in atto a Sassari, che detiene il triste primato regionale con ben 2.358 positivi (oggi +82)”. Cosi il consigliere regionale della Lega Ignazio Manca riguardo quanto accaduto a Sassari.

“Ritengo sia un mio dovere in qualità di Consigliere regionale chiedere il sostegno del Presidente della Regione, del Sindaco, quale massima autorità sanitaria del Comune di Sassari e del Prefetto, quale rappresentante del Ministro dell’Interno, nell’attivare con la massima urgenza ulteriori misure di contenimento, oltre quelle previste da ATS, quali il trasferimento dei migranti positivi in strutture diverse da quelle che oggi li ospitano, in modo da evitare la convivenza tra migranti non positivi e migranti risultati positivi. Sarebbe inoltre opportuno richiedere ad ATS ulteriori accertamenti sanitari (tamponi o test sierologici) su tutti gli operatori esposti in prima persona al Consiglio Regionale della Sardegna Gruppo Lega Salvini Sardegna contatto con i migranti positivi al Covid. In aggiunta, chiedono ulteriori misure come lo screening sierologico per tutti gli ospiti. Quanto sopra, onde garantire la dovuta assistenza ai soggetti direttamente interessati, e nel contempo, tutelare il diritto alla salute della collettività.

Nela foto di repertorio un centro di accoglienza