Ceas, sabato al Lago di Baratz

SASSARI – Doppio appuntamento a febbraio con “I Sabato al Ceas Lago Baratz”. L’8 e il 15 febbraio, dalle 15.30 alle 18.30, nel centro di educazione ambientale del Comune di Sassari, in via dei Fenicotteri 25, i protagonisti saranno la luce, i colori e la creatività. Si tratta di due laboratori legati tra loro. Nel primo si scopriranno le circa 200 tonalità di colore che l’occhio umano può distinguere – secondo la scienza – quando la luce bianca del sole si trasforma, si scinde, in quella serie di colori diversi come nell’arcobaleno. Sarà poi creato proprio l’arcobaleno, utilizzando i tre colori primari blu, giallo e rosso che, coordinati armoniosamente, daranno i tre colori complementari arancio, viola e verde.

Durante il laboratorio ciascuno potrà inventare la propria personale tavolozza di tonalità che, nel secondo appuntamento, saranno usate per realizzare dei collage veramente originali accostando anche carte colorate, ritagli di giornali, stoffe e altri materiali. Per partecipare è necessario iscriversi contattando i numeri 079533097 e 3476791906 o scrivendo a ceas.baratz@comune.sassari.it