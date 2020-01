Cassini ad Alghero: cibo, tramonti e giovani |video

ALGHERO – Alghero regala questi tramonti, gli algheresi lo sanno. Anche gli ospiti. Almeno coloro che, per diversi motivi, la frequentano da anni. Come Dario Cassini che, nonostante conosca e abbia lavorato da tempo in questa città, resta ammaliato dai suoi colori prima del calar del sole. Tanto da non avere dubbi sul luogo dove fare l’intervista per ricordare il doppio spettacolo (18.30, 21.00) di domani al Teatro Civico all’interno del programma del Cap d’Any definito dall’Amministrazione Comunale e Fondazione Alghero. I biglietti sono andati a ruba, ma per chi volesse ancora andare a godersi il suo show può chiamare la Compagnia Teatro d’Inverno 3770916300, 3338578630 o scrivere alla mail teatroinverno@gmail.com Costo del biglietto 12 euro.