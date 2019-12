Cap d’Any, arriva il Natale: tanti appuntamenti

ALGHERO – Arriva il weekend che apre le porte al Natale e continuano gli attesi appuntamenti del Cap d’Any. Oggi, venerdi 20 dicembre, al Centro Residenziale di Fertilia, alle ore 15.30, ci saranno i “Cants de Nadal” a cura dell’associazione Canora Nova Alguer. Mentre domani, sabato 21, dalla mattina (10.30 fino 15.30) Sella e Mosca apre le sue cantine, mentre alle 18 ritorna “Musica dai Balconi”, sempre nelle splendide location del centro città, e allo stesso orario, ma nella Casa Manno, prende il via la mostra fotografica “The call of the rock”.

Domenica 22 ancora “Cantine Aperte a Sella e Mosca” e “Cants de Nadal” che si spostano nella chiesa di Santa Maria La Palma. Sempre domenica, dalle ore 16.00, arriva l’attesa “Focaccia di Babbo Natale” nel Mercato dell’Ortofrutta di via Sassari. Allo stesso orario, ma al Cinema Miramare, un altro tipo di intrattenimento , “Mai più sogni spezzati” ovvero uno spettacolo realizzato da diversi artisti sardi per la piccola Rachele.

Dalle 17 ancora Musica dai Balconi e e la sera, dalle 20.30, al Teatro Civico prenderà forma “Come Britney Spears” di e con Giorgio Montanini e a cura di Teatro d’Inverno come anche “Breviario per Notturni Campestri”. Un concerto poetico di e con Massimiliano Fois, Quirico Solinas, Paolo Zuddas e Manuele Costantino. La vigilia di Natale doppio appuntamento con “Cant de la Sibilla”. L’associazione musicale Lo Frontuni proporrà l’antica paraliturgia catalana cantata dal 1300 ad oggi ad Alghero, divenuta Patrimonio Immateriale dell’Umanità, alle 23.30 nella Chiesa di San Giovanni Bosco. Mentre il Coro Polifonico Algherese la canterà nella Cattedrale di Santa Maria ma alle 23.45.