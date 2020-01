Cap d’Any, Alghero invasa in sicurezza

ALGHERO – E’ stato un Capodanno da tutto esaurito. Cap d’Any a l’Alguer non tradisce le attese. In vista degli ultimi eventi il bilancio positivo conferma la Riviera del Corallo protagonista del Capodanno di Sardegna, cosi come riportato da Hotel, Bed and Breakfast, Case Vacanza, hanno fatto registrare il pienone, un evento seguitissimo, la festa di Capodanno in piazza, con ottimi risultati anche per ristoranti e bar. Tre serate di grande musica, un successo che la notte di San Silvestro ha raccolto in piazza il clou con migliaia e migliaia di persone per i festeggiamenti che si sono svolti in assoluta serenità. L’offerta ricettiva nel periodo, comprendente una decina di hotel , il settore dell’extralberghiero con Bed and Breakfast e Case Vacanza, aperti per una media di 3-4 notti, con massiccia presenza straniera, ha segnato il tutto esaurito. Straordinario sold out anche per bar e ristoranti che in molti casi sono rimasti senza materia prima per l’alto numero di presenze.

Un bilancio positivo soprattutto per merito delle misure adottate per l’ordine pubblico, grazie al lavoro della Polizia Locale, di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Guardia Costiera, volontari del 118, che hanno ha contribuito in maniera determinante alla totale assenza di tutti quegli episodi che rappresentano l’aspetto negativo delle manifestazioni con grande richiamo di folla. Conferme in tal senso giungono dal Comando della Polizia Locale. Il Comandante Carmelo Pais commenta l’assenza di episodi di particolare rilievo e nessuna segnalazione o denuncia specifica relativa a danneggiamenti o altri atti vandalici. “Tutto sommato – spiega – si è trattato di una serata in linea con il Capodanno di Alghero che garantisce a cittadini e visitatori le più ampie condizioni di sicurezza”. Stesso bilancio da parte della Compagnia dei Carabinieri e dal Commissariato di Alghero, da cui provengono analoghi riscontri in merito al funzionamento delle misure di sicurezza in città, con nessuna denuncia specifica.

“Merito di un grande lavoro di squadra – conferma il Sindaco Mario Conoci – che ha viste coinvolte tante componenti impegnate sia nella fase di preparazione che nella fase organizzativa. Ringrazio il personale preposto all’ordine pubblico, che ha contribuito in maniera determinante a prevenire tutti quegli episodi che rappresentano l’aspetto negativo delle manifestazioni con grande richiamo di folla”. L’Assessore al Turismo Marco Di Gangi sottolinea “il lavoro di tutte le componenti cittadine che hanno collaborato alla riuscita dei festeggiamenti con la lunga serie di iniziative in calendario.

Il Cap d’Any non è solo tre giorni, ma un lungo calendario che arriva fino al 12 gennaio, alimentato dalle iniziative di tante associazioni e artisti prevalentemente locali che fanno grande questa manifestazione nata per prima in Sardegna e che l’anno prossimo compie 25 anni”. Continuano intanto gli appuntamenti, con la serie di eventi programmati dall’Amministrazione comunale e dalla Fondazione Alghero tra cui il doppio concerto di Franca Masu oggi al Teatro Civico e, sempre nella stessa location, sabato 11 sarà il turno di Dario Cassini (Spettacolo senza glutine), mentre domenica 12 di Francesco Montanari (La più meglio gioventù)