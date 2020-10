“Cani ok, ma le emergenze sono altre”

ALGHERO / “Oggi dopo più di due mesi dall’ultima riunione, risalente al 6 di agosto, si è finalmente riunita la V Commissione (Sanità). Il tema all’odg era l’individuazione delle aree di sgambamento cani”. Così i consiglieri comunali di Centrosinistra riguardo la commissione di oggi sullo sgambamento dei cani.

“Pur consci che il tema sia sentito e che sia importante individuare degli spazi per i nostri amici animali, colpisce che, in questo momento di grave crisi per la nostra sanità, il presidente Mulas non si preoccupi di convocare la commissione Sanità per parlare del grave problema delle liste di attesa infinite, delle sale operatorie dell’Ospedale Civile chiuse da tempo, dell’annosa questione dell’apertura del reparto di terapia intensiva. Con spirito di collaborazione abbiamo, peraltro, proposto che si istituisse una commissione speciale sul Covid, ma la maggioranza ha preferito non istituirla e proprio il consigliere Mulas ha comunicato che sarà la sua commissione a farsi carico della situazione emergenziale legata all’epidemia di Covid”.

“Ecco, in questa situazione e con tutte queste tematiche urgenti si sceglie di convocare la commissione per parlare di aree per i cani. Ribadiamo, a scanso di equivoci, che sicuramente anche questo è un tema importante, ma non ci pare normale che dopo due mesi ci si preoccupi di convocare la commissione solo per questo e non per discutere di una delle tematiche precedentemente elencate (situazione Ospedali, liste d’attesa, terapia intensiva, emergenza Covid…).“