ALGHERO – Questa mattina intorno alle 05.00 i vigili del fuoco di Alghero sono stati allertati per un camioncino in fiamme sulla strada che da Santa Maria la Palma porta verso il bivio dell’aeroporto civile. In una stradina di campagna si trovava in fiamme un camioncino di rivendita bombole che risultava esser stato rubato nelle ore notturne. Sul posto oltre ai vigili del fuoco una pattuglia dei carabinieri di Alghero.