CAGLIARI – Piani personalizzati 162/98: prorogato al 3 aprile il termine per fare domanda. Il Comune di Cagliari fa sapere che a dilazionato a venerdì 3 aprile 2020 il termine per la presentazione delle domande per i Piani personalizzati 162/98. Le richieste potranno essere presentate, tramite pec (posta elettronica certificata) all’indirizzo sociale@comune.cagliari.legalmail.it o email (posta elettronica ordinaria) all’indirizzo servizi.sociali@comune.cagliari.it .