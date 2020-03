Butterfly House riapre il 3 aprile. Evento per Pasquetta

ALGHERO – La Butterfly House Sardegna, in ottemperanza al Decreto del Governo dell’08/03/2020 sul virus Covid 19, comunica a tutti che la riapertura stagionale è rinviata al giorno venerdi 3 aprile. Da ricordare anche la definizione della grande giornata di Pasquetta alla Butterfly House con ottimo cibo tipico, street food, drink, giochi e sorprese per i bambini e tanta buona musica. Tutto ad un prezzo conveniente, a breve tutti gli ulteriori dettagli. Nel frattempo, come detto, vi aspettiamo dal 3 aprile nella nostra spaziosa biosfera tropica e in tutti gli ampi spazi all’aperto del Parco ubicato tra Alghero e Olmedo.