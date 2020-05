Bufala Eurowings, volo di prova. Effetto covid

ALGHERO – Tra i tanti effetti degenerativi del periodo pandemico c’è anche quello di un sempre più diffusa mala-informazione. L’inseguire i nuovi media, la scarsità della redazioni e in generale una abbassamento culturale, e anche tanto altro, sono il concime per far crescere le fonti comunicative di notizie non vere o parzialmente false. Anche in questo caso, come in molti altri, gli effetti collaterali del Covid-19, non hanno fatto altro che acuire quello che era una situazione già presente che ha dato un ulteriore prova di se con l’aereo che giunto dalla Germania avrebbe trovato l’aeroporto di Olbia chiuso.

“La bufala dell’aereo con destinazione aeroporto Olbia Costa Smeralda che rientra in Germania, carico di passeggeri delusi. Non esiste nessun caso Eurowings, il volo era codificato con il numero 9000 ( esattamente 9848), era un volo prova (ferry), senza passeggeri e assistenti di volo, come prevede la procedura/normativa, quindi nessun mistero. Semplicemente un volo prova in vista della riapertura dello scalo gallurese”, questa la spiegazione da parte dell’assessore regionale Quirico Sanna di quanto accaduto. A controprova c’è il fatto che la stessa cosa era accaduta ad Alghero con un volo partito da Roma che, dopo avere sorvolato lo scalo, faceva la manovra che credo si chiami “Touch and Go” e ripercorso il corridoio aereo che passa sopra Capo Caccia e Porto Torres. e rientrato verso la Capitale.

Dunque, come detto, nessun caso, tra l’altro assurdo, di un aereo che trova un aeroporto chiuso. Eppure anche i media principali hanno dato la notizia pure con grande risalto con anche autorevoli commenti e “denunce” pubbliche di personaggi politici e altro. Fake news, insomma, che traggono in inganno un po’ tutti. Ma, alla base, oltre la mancanza della verifica della notizia (che spesso non è facile), sono ancora latenti, soprattutto, in Sardegna, dei veri impianti comunicativi, anche importanti, nei vari presidi pubblici e privati. Insomma, tanto per sottolineare ancora una volta, come oggi, la comunicazione sia tutto, o quasi.

S.I.