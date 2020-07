Bosa, inaugurato nuovo Centro per l’impiego

BOSA – “Si concretizzano le azioni messe in campo dalla Regione per il potenziamento dei Centri per l’impiego, che hanno l’obiettivo di garantire in tutto il territorio regionale l’erogazione dei servizi per il lavoro rivolta a imprese e cittadini sardi”. Commenta così l’assessore regionale del Lavoro, Alessandra Zedda, che stamane ha inaugurato a Bosa il Centro polifunzionale del lavoro e formazione, con la presenza del sindaco Casula, dell’on. Marras e di Marco Tedde, individuato tra gli Sportelli regionali integrati (SpRInt), previsti dal Piano Regionale di Sviluppo 2020-2024 e approvati in una precedente delibera di Giunta.

“Dotare i Cpi di risorse umane e strumentali per favorire l’inserimento occupazionale è il segnale forte ed evidente che l’Assessorato, in collaborazione con Aspal, Agenzia per le politiche attive del lavoro, sta realizzando tutti gli interventi necessari tesi a creare sviluppo economico e sociale – aggiunge l’assessore Zedda. L’apertura del Centro mira non solo al rilancio di Bosa ma di tutto il territorio della Planargia”. In conclusione, l’esponente della Giunta Solinas sottolinea che “le politiche regionali sono finalizzate a promuovere l’occupazione, l’attivazione al lavoro e l’occupabilità e a potenziare il sistema di incontro fra domanda e offerta di lavoro attraverso la promozione del sistema regionale integrato dell’offerta di formazione e apprendimento, favorendo l’accesso flessibile e personalizzato alle opportunità, sulla base dei bisogni individuali e per valorizzare le competenze maturate lungo il corso della vita