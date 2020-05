Blue Air taglia il volo Alghero-Torino

ALGHERO – Brutte notizie per il Nord-Ovest Sardegna. La compagnia Blue Air taglia il volo con Torino E’ Sardegna in Volo a darne notizia è non la Sogeaal. L’emergenza Covid, oltre alle cancellazioni e alle chiusure degli aeroporti, trascina con sé anche qualche eliminazione definitiva. “Proprio alla vigilia del suo quarto compleanno, l’Alghero-Torino di Blue Air è stato rimosso dalle vendite su tutto il calendario, estate compresa. La città catalana e il nord-ovest sardo si ritroveranno quindi orfani di un collegamento diretto con Torino e con il Piemonte”. In questa fase se non si arrivano forti politiche turistiche e promozionali si perde pure il ritorno dei flussi prevedibile da giugno in avanti.