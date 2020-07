Alghero, scia di furti: prese di mira bici e auto

ALGHERO – Nelle giornate di sabato e domenica si sono verificati almeno tre episodi di furto con danneggiamento ai danni di vetture con targa straniera parcheggiate in varie zone della città in pieno giorno. Sabato è toccato a una vettura con targa tedesca parcheggiata nei pressi della Conchiglia, a un’auto con targa svizzera parcheggiata al porto, e ieri a un’auto con targa francese in via Asfodelo. Una testimone ha visto due ragazzi coi capelli scuri scappare di corsa. Sono state rubate valige quindi probabilmente avevano un furgone di appoggio.

Non si contano più le segnalazioni di furti da parte dei cittadini. Dai social alle mail arrivano indicazioni riguardo questa nuova ondata di episodi di cronaca che vedono una “strage di biciclette”. Ma non solo. Infatti sono presi di mira anche appartamenti e soprattutto case in campagna. Le due ruote sono in testa alla classifica degli oggetti rubati a turisti e algheresi. Una condizione che merita più attenzione da parte delle autorità competenti.