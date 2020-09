Barchino con algerini, controlli: esito negativo

CAGLIARI – A seguito di segnalazione da parte di cittadino algerino inerente un barchino con 12 (dodici) migranti a bordo alla deriva per mancanza di carburante a circa un’ora di distanza dalle coste del Sud Sardegna, veniva disposto il sorvolo da parte del Nemo 11-14 “Rescue I M C” dell’area SAR di competenza di questo M.R.S.C.. La M/V CP 320 già presente in area M3 per pattugliamento Themis, l’elicottero Volpe in assetto Frontex e il pattugliatore Paolini della Guardia di Finanza non riscontravano la presenza di natanti con a bordo clandestini. Altresì le unità mercantili e da diporto presenti nel settore SudOvest del Canale Di Sardegna non segnalavano la presenza di barchini con migranti.

Il “Rescue I M C” decollava dalla base di Decimomannu con direzione Sud Sardegna. Il “Rescue I M C” comunicava di essere a 16 miglia a S/E di Capo Teulada con rotta NW e di non aver individuato alcun bersaglio. Tra Capo Teulada e Capo Spartivento in fase di rientro, il “Rescue I M C” riferiva di non aver notato barchini nell’area. La M/V CP 320 terminava attività di pattugliamento per Themis e procedeva con attività SAR informando questa sala operativa che anche le ricerche da Capo Teulada verso Cagliari avevano dato esito negativo.