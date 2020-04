Bar e ristoranti riaprono il 1^ Giugno

ALGHERO – Finalmente il comparto ha una data certa: il primo giugno possono riaprire bar e ristoranti. Mentre dal 18 maggio sarà il turno del commercio al dettaglio e anche della ripresa dello sport di squadra. Mentre, come detto, dal 4 (il 3 in Sardegna) su potrà’ uscire di casa per incontrare parenti e amici sempre con una motivazione. Riaperti anche parchi e giardini.

Dunque gli esercizi pubblici dovranno attendere ancora un mese, mentre in questi giorni si saprà per gli stabilimenti balneari e hotel in base ai report delle varie regioni. Ripartiranno dal 4 maggio anche le attività artigianali ed edilizia, mentre sempre dal primo giugno ritorneranno a lavorare parrucchieri ed estetisti.