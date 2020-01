Balneari, proroga al 2033: plauso di Monti

ALGHERO – Presa d’atto e applicazione alla Regione Autonoma della Sardegna della proroga delle concessioni demaniali marittime in essere, stabilita con la legge 30 dicembre 2018 n°145, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2018 n°302, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, indicazioni operative ai Comuni costieri per l’applicazione dell’estensione ex lege della durata delle concessioni demaniali marittime vigenti, possibilità di proroga ulteriore in presenza di investimenti, ai sensi dall’art. 3 comma 4-bis del decreto-legge n°400 del 1993 – Possibilità di proroga delle concessioni demaniali per porti turistici, approdi e punti di ormeggio destinati alla nautica da diporto.

Questo l’incipit dell’atto di indirizzo voluto dal Ministro Centinaio della Lega che permette alla Giunta Solinas, in particolare all’assessore Quirico Sanna, di poter estendere le concessioni demaniali marittime sulle coste sarde sino al 31 Dicembre 2033. “Non possiamo che essere soddisfatti di questa decisione che va incontro alle esigenze del comparto come più volte evidenziato in questi anni anche dai balneari algheresi che adesso si troveranno nella condizione di poter programmare investimenti duraturi e importanti”, commenta il consigliere comunale di Centrodestra Sardista Giovanni Monti e continua, “questa scelta potrà e dovrà dare maggiore impulso al settore turistico con l’amministrazione Conoci che rilascerà il nuovo titolo concessorio con scadenza al 2033”. Sul tema era intervenuto anche il collega di maggioranza Alberto Bamonti. “Un lavoro di squadra che permette al settore balneare di Alghero e della Sardegna maggiori certezze, questo servirà anche come input verso i privati per aumentare la gamma di servizi delle varie concessioni”.

Nella foto il consigliere di Centrodestra Sardista Monti