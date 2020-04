Azienda di Alghero crea e vende le mascherine

ALGHERO – Anche ad Alghero si producono e distribuiscono le mascherine anti-virus. Il Tappezziere, attività del centro catalano, si è convertita, come accaduto anche per altre realtà in Sardegna, dal suo solito “core business” alla creazione di materiale utile per poter vivere anche in tempi di pandemia. E chi più di delle cosi dette “mascherine” rappresentano questa esigenza.

Dopo aver atteso i tempi tecnici per il riconoscimento del materiale messo in vendita, “Il Tappezziere” ha annunciato tramite social e poi contattando Algheronews dell’avvio del commercio. Va subito specificato che si tratta di una vendita non al dettaglio, ma le richieste devono riguardare almeno “50 pezzi”. Sono dei teli copri bocca e naso modello “astro” cod. 1 in materiale 100% tnt traspiranti con elastici.

Dunque una riconversione aziendale utile non solo per l’impellente necessità di questo tipo di materiale che sarà sempre più crescente alla luce della cosi detta “fase 2” ovvero delle prime uscite e ripartenza della vita sociale, ma anche dare ossigeno ad attività locali e dunque lavoratori che sennò sarebbero stati, come molti, in grave difficoltà. Per le ordinazioni il numero a cui rivolgersi è seguente 328 135 6968.