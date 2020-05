Attività (ancora) al buio, bisogna ripartire |video

ALGHERO – Quando si parla di attività o anche bar, ristoranti, questi paiono, spesso, entità che si reggono da sole, se non addirittura autonome dalla vita sociale della città. Invece, oltre rappresentare uno dei comparti trainanti dell’economia locale, sono pezzi importanti della comunità. Uomini, donne, famiglie che vanno avanti grazie alla loro capacità di non mollare e non demordere perfino in un momento come questo dove, l’eventuale cessazione di molte di esse, sarebbe un ulteriore colpo mortale per l’offerta turistica e, come detto, il sistema sociale del territorio. Per questo, non da adesso, sarebbe importante avere una regia pubblica che possa essere un riferimento per le attività produttive avviando progetti e varie iniziative utili a promuovere, di fatto, anche la città.

Per questo, come viene sottolineato dalla grande parte dei rappresentanti di questo mondo, è necessario fare presto, avere regole certe e soprattutto essere ascoltati dalle Istituzioni. Passaggi che anche Raffaella, titolare del Demodé Bistrot, evidenzia nell’intervista ad Algheronews dove viene anche ricordata l’importanza di fare fronte comune e fare delle proposte univoche all’Amministrazione Comunale e ai vari enti di riferimento. Certo, il virus, purtroppo non è ancora stato sconfitto, ma, in maniera prudente e con attenzione, bisogna far riaccendere le luci delle attività di Alghero.

Nella foto e video la titolare del Demodè Bistrot

S.I.