Attesa per ordinanza (meno restrittiva) della Regione

ALGHERO – Grande attesa per le decisioni della Regione e il via libera del Governo riguardo quanto sarà possibile, o meno, fare dal 4 maggio in avanti. E’ certo, in linea con l’andamento dei dati, che da Roma ci sarà un parere positivo all’allentamento delle misure che, per adesso, prevedono quanto riportato in questo precedente articolo [cosa si può fare dal 4 maggio http://www.algheronews.it/bar-edilizia-e-uscite-cosa-si-puo-fare-dal-4-maggio/]

Ed è cosi che anche la Sardegna si prepara alla Fase 2. Domani arriverà la nuova ordinanza del Presidente Solinas che prevede aperture anticipate. La Sardegna è una delle 12 regioni che avevano inviato una lettera al premier e al presidente della Repubblica chiedendo di “normalizzare l’emergenza” e di rispettare le proprie competenze. E adesso, dopo le ordinanze di Calabria, Veneto, Sicilia ed Emilia Romagna, Solinas si sta preparando a definire le norme per la seconda fase della pandemia. Va ricordato che nei giorni scorsi il ministro Boccia aveva illustrato che a partire dal 18 maggio, sulla base all’andamento della curva dei contagi nel periodo 4-17 maggio, si sarebbe ragionato su aperture differenziate per Regione.