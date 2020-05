“Attendiamo ancora il nuovo piano dei suoli pubblici”

ALGHERO – Resta in primo piano la questione dei suoli pubblici e più in generale delle attività che, nonostante da ieri potessero riaprire, ad Alghero sono pochissime quelle che hanno riaperto in battenti. In particolare bar e ristoranti che, oltre le difficoltà per le varie prescrizioni in atto, attendono la metà o fine settimana, per rialzare la serranda.

Ma, oltre le indicazioni del Governo Conte che rendono più facile e possibili gli ampliamenti, c’è da ricordare che nel centro catalano è ancora in vigore quanto previsto dalla precedente Amministrazione visto che era stata stabilita dall’attuale governo cittadino di Centrodestra Sardista una proroga fino al 30 aprile e, ad oggi, non è stato resa pubblica un nuova pianificazione.

Sul tema, partendo dalla commissione convocata sulla Fondazione Alghero, si registra il commento sui social dell’ex-assessore e consigliere comunale Gabriella Esposito. “Ho appreso della convocazione dalla stampa perché ormai vengono informati prima i giornalisti e poi i consiglieri comunali”, scrive l’esponente politica, “inoltre ho notato che sono state convocate ben 2 commissioni(III e IV) per parlare degli ultimi sei mesi di attività della Fondazione”.

E ancora entrando nello specifico del tema. “Intanto oggi è 19 maggio e ristoranti ed esercizi che avevano chiesto risposte su suoli pubblici non sanno cosa fare. A dicembre la maggioranza aveva prorogato il regolamento con l’impegno di portarlo in Commissione e Consiglio entro Aprile, ovviamente non è arrivato niente”.

Nella foto l’ex-assessore Esposito

S.I.