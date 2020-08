Attacco alla Sardegna, subito Consiglio Regionale

ALGHERO – Sta scatenando un’indignazione generale da parte dei sardi, e non solo, l’azione è propagandistica di alcuni media mainstream e vicini al Governo Conte rispetto al virus Sardegna. Titoli e articoli che fanno “terrorismo” e che sono orchestrati per motivi poco chiari, ma comunque indegni. Sarebbe opportuno chiedere i danni da parte dei Sindaci e Regione.

“Mi pare che la campagna orchestrata contro la Sardegna, dipingendola come focolaio d’italia, sia di una gravità davvero eccezionale.

Sarebbe una cosa importante che il Consiglio regionale, massima assise della Sardegna assumesse una decisa posizione sul tema, facendo luce su una vicenda dai tratti opachi ed inquietanti.

Un’immediata e straordinaria convocazione del Consiglio regionale per valutare l’assunzione di eccezionali provvedimenti a tutela della reputazione della Sardegna, dei sardi e dei suoi imprenditori turistici”, così il presidente del consiglio regionale della Sardegna Michele Pais.

“Ma anche degli ospiti che hanno diritto ad una permanenza serena e non inquinata da paure e falsità. Alziamo la testa!”