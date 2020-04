Asinara, sede Conservatoria a P. Torres

PORTO TORRES – “La ripresa dell’economia nel post-emergenza parte dal Parco nazionale dell’Asinara. Quasi 700 immobili di proprietà della Regione che attendono di essere ristrutturati e sanificati prima di essere trasformati in opportunità per gli operatori economici e per l’intero territorio dell’Area vasta. Per realizzare tale obiettivo chiediamo l’istituzione di una sede della Conservatoria delle Coste a Porto Torres”. Così Bastianino Spanu, Consigliere Nazionale Psd’Az riguardo un intervento che serve a rilanciare il Parco.

“E’ necessario costruire dei tavoli di collaborazione tra la Regione, il Parco, l’amministrazione comunale, la Soprintendenza e il ministero dell’Ambiente. La stessa Regione deve intervenire affinché la Conservatoria delle Coste, superato ormai il regime di commissariamento, sposti il suo punto centrale da Cagliari a Porto Torres”.

“Per questo chiediamo l’istituzione di un ufficio della Conservatoria in città, che possa dare delle risposte immediate al territorio e a coloro che intendono investire sull’isola”.

“Dobbiamo favorire, attraverso gli strumenti di pianificazione che già esistono, gli investimenti pubblici e privati, ma tutto questo lo dobbiamo fare in un contesto territoriale di area vasta, di rete metropolitana che deve vedere Porto Torres finalmente recitare il ruolo che le compete.

Un’altra Porto Torres è possibile valorizzando le ricchezze del territorio”.