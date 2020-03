Asilo, Salaris: rette sospese e ok ai rimborsi

ALGHERO – In merito al pagamento delle rette relative all’asilo nido comunale, alla quota mensa scolastica e a quella scuolabus, tema oggetto dell’ultimo comunicato stampa del Centrosinistra, l’Assessore alla Pubblica Istruzione Maria Grazia Salaris rende noto che “i pagamenti dei servizi a domanda individuale non erogati, per le ragioni note legate all’interruzione dei sevizi a causa dell’emergenza Covid 19, sono temporaneamente sospesi fino alla fine dell’emergenza“. E ancora. “Ovviamente per i cittadini che abbiano già provveduto ad anticipare i pagamenti sarà possibile avere il rimborso, con le modalità che la Giunta sta attualmente definendo con delibera”.