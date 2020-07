Ascoltiamo tutti, ma attività e lavoro sono prioritari |video

ALGHERO – Mentre timidamente e coraggiosamente provano a riaprire bar e ristoranti nella Riviera del Corallo, ritorna in auge “lo sportello del rumore“. A parte l’orribile nome che equipara l’eventuale proposta musicale di alcuni locali in fracasso, è totalmente inopportuno in un momento in cui la stessa Amministrazione, tramite l’assessorato ai Servizi Sociali, palesa che Alghero attraversa una crisi economica e occupazionale devastante, venga trasmesso un segnale completamente fuori luogo che rischia di far molto male alle attività e dunque ai lavoratori e famiglie algheresi.

Certo, come ribadisce giustamente il presidente della commissione Ambiente Christian Mulas, “bisogna rispettare le regole vigenti, ma noi, voglio essere chiaro, siamo per le attività, per una città dello svago, divertimento e della musica, e per questo attueremo delle azioni specifiche a partire dalle prossime commissioni in cui andremo a sentire le varie voci al fine di riportare la nostra città ai vecchi fasti”.

E’ evidente che non sia facile. Crisi, Covid e posizioni anti-sviluppo piuttosto radicate la fanno spesso da padrone. Ma anche un bambino comprende che Alghero rischia veramente di perdere grosse fette di mercato turistico che non significa abdicare all’invasione degli “unni” ma non poter permettere alle nostre attività (bar, ristoranti, negozi, servizi, etc) e pure imprese connesse alle eccellenze dell’agricoltura e pesca di poter sopravvivere al nefasto periodo.

Per chiudere fa specie che non ci si renda conto che tutte queste attività, bar e ristoranti in testa, danno lavoro a baristi, imprese di pulizie, grafici, musicisti, dj, promoter, cuochi, camerieri, rivendite di ortofrutta, pane, pesce, carne, etc, senza considerare il gettito fiscale (basta pensare ai suoli pubblici) e il servizio per indigeni e pochi turisti che, oltre la frequentazione di questi luoghi, non hanno grandi occasioni di svago. Su questo il presidente Mulas è stato chiaro. Del resto il Centrodestra Sardista, esattamente un anno fa, ha conquistato l’elettorato anche grazie a questi temi. Occorre ricordarlo.

Nella foto e video Christian Mulas

S.I.