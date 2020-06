Area Metropolitana, Mariani verso la guida

ALGHERO – Mariano Mariani, salvo ritardi o sorprese, sarà indicato per guidare la “Rete Metropolitana” che diverrà, una volta votata la legge in itinere, “Città Metropolitana”. Un passaggio atteso da tempo che permetterà a questa parte del territorio di avere ingenti fondi da spendere per vari progetti. Già da tempo sono nelle casse della “Rete” somme importanti che attendono di essere spese tra cui i tre milioni per la Sogeaal al fine di dare impulso al traffico aereo da e per lo scalo di Alghero.

Una guida che vedrà l’attuale direttore cagliaritano del Parco di Porto Conte e a capo dell’Unità Operativa del Comune di Alghero che ha prodotto alcune linee di azioni che dovrebbero essere attuate, come “super-dirigente” dell’organismo sovraterritoriale. Possibile che Mariani sia affiancato da altre figure atte, come già detto, a rendere più efficaci le azioni già in itinere e in connessione alla Provincia di Sassari e altri organismi nascenti che possono fungere da realtà operative rispetto agli Enti pubblici.

Nella foto Mariano Mariani

S.I.