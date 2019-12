Arcafè e Agua, Lungomare Dante pronto al Capodanno

ALGHERO – Anche i locali del Lungomare Dante, grazie anche al Comitato da loro stessi creato, si preparano per la notte del Capodanno. Arcafè e Agua, oltre che lo storico ristorante Steak House, sono pronti ad accogliere le migliaia di persone che solitamente prendono d’assalto anche questa zona della Riviera del Corallo durante l’ultima notte dell’anno. Il locale di Luca Barbagallo offrirà il classico cenone a buffet e subito dopo la musica di due tra i migliori dj dell’Isola: Ennio Carusillo e Alexskin ovvero Sandrino Schintu. Entrambi si alterneranno alla consolle proponendo una selezione di ottima musica house, techno, elettronica, ma niente commerciale.

Anche l’Agua scalda i motori. La terrazza sul mare più famosa della città è pronta ad offrire a tutti gli ospiti il solito spettacolo di divertimento e musica. Accompagnati dalle ottime sonorità dei dj Alessio Serra, Frabo e Xaby e dal classico intrattenimento la discoteca Agua conta ormai le ore all’evento di fine anno. Ormai 4 anni che si conferma una costante, capace di richiamare migliaia di giovani da tutta la Sardegna non solo l’estate. Un importante esempio di come l’impresa privata possa collaborare per dare lustro e attrazione all’immagine della città.

Eventi del Lungomare Dante che quest’anno vedranno chiusa per una notte la via che costeggia il Golfo di Alghero. Proprio come in estate sarà una Ztl provvisoria, per tutta la notte del 31. Un importante scelta quella del Sindaco Conoci e del Comandante Pais, che con l’ordinanza 531 del 27/12/19 disciplinano la chiusura temporanea della circolazione veicolare nel tratto del LungoMare Dante interessato dall’evento, per garantire la sicurezza per tutti i cittadini e i visitatori che decideranno di festeggiare il Capodanno tra le vie della nostra città.

Nella foto lo scorso Capodanno all’Agua